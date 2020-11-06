Благоустройство территории у станции "Электрозаводская" БКЛ завершат до конца года

08:08
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты завершают работы по благоустройству территории около станции "Электрозаводская" БКЛ метро, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, работы выполнены на 80%.
"В районе Соколиная гора благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства и небольшие зоны для кратковременного отдыха, расширены тротуары", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что в рамках благоустройства было проложено 2,3 километра кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов.
По словам Бирюкова, в зоне благоустройства установят уличные фонари и торшеры с энергосберегающими лампами, высадят 12 деревьев и 60 кустарников, разобьют газон общей площадью 8 тысяч квадратных метров.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что станция БКЛ "Электрозаводская" откроется для пассажиров до конца 2020 года.
Он отметил, что в этом году планируется запуск самой станции, в следующем – завершение работ по интеграции железнодорожного направления, возведение мостового перехода, возведение объектов капитального строительства в составе ТПУ.
Станция БКЛ "Электрозаводская" находится на левом берегу Яузы. Она строится на глубине 20 метров. Из единственного вестибюля станции пассажиры смогут выйти к одноименной платформе Казанского направления или пересесть на станцию Арбатско-Покровской линии.
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