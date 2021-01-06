Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 23 января по 7 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Об этом сообщили представители Дептранса в Telegram.
Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".
"По маршруту Беляево – Калужская – Новые Черемушки мы запустим для вас бесплатные автобусы КМ. Еще вы сможете пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Другие альтернативные маршруты на закрытом участке вам помогут построить дежурные инспекторы ЦОМП", – отметили в ведомстве.
Открытие станции "Калужская" БКЛ позволит разгрузить одноименную станцию Калужско-Рижской линии на 40 процентов, а саму линию – на 15–18 процентов. Также вырастет экономия времени при пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию.
Ранее сообщалось, что станции "Карамышевская" и "Мневники" Большой кольцевой линии столичного метрополитена планируют открыть для пассажиров в течение двух месяцев. На участках этих станций ведутся пуско-наладочные работы. Сами станции готовы на 100% к принятию пассажиров, осталось только определить сроки их запуска
Москвичам рассказали, когда проложат все тоннели БКЛ метро
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