Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 23 января по 7 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Об этом сообщили представители Дептранса в Telegram.

Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".

"По маршруту Беляево – Калужская – Новые Черемушки мы запустим для вас бесплатные автобусы КМ. Еще вы сможете пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Другие альтернативные маршруты на закрытом участке вам помогут построить дежурные инспекторы ЦОМП", – отметили в ведомстве.

Открытие станции "Калужская" БКЛ позволит разгрузить одноименную станцию Калужско-Рижской линии на 40 процентов, а саму линию – на 15–18 процентов. Также вырастет экономия времени при пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

Ранее сообщалось, что станции "Карамышевская" и "Мневники" Большой кольцевой линии столичного метрополитена планируют открыть для пассажиров в течение двух месяцев. На участках этих станций ведутся пуско-наладочные работы. Сами станции готовы на 100% к принятию пассажиров, осталось только определить сроки их запуска

