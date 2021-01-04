Станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ метро могут открыть в феврале – марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станции "Карамышевская" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии столичного метрополитена планируют открыть для пассажиров в течение двух месяцев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Он рассказал, что в настоящее время на участках этих станций ведутся пуско-наладочные работы. По его словам, сами станции готовы на 100% к принятию пассажиров, осталось только определить сроки их запуска.
В конце прошлого года в столице открыли станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро. У станции имеются два вестибюля с выходом на Семеновскую набережную, к железнодорожной станции, жилой и общественной застройке. Пассажирская зона станции имеет два уровня и четыре лестницы, которые ведут на верхний уровень над правым перегонным тоннелем.
В 2022 году в Москве планируют построить еще семь станций Большой кольцевой линии метро – "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". В департаменте строительства уточнили, что ввод данных станций позволит замкнуть БКЛ.
Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.
Уже построено 92% Большой кольцевой линии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: