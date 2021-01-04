Станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ метро могут открыть в феврале – марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станции "Карамышевская" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии столичного метрополитена планируют открыть для пассажиров в течение двух месяцев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он рассказал, что в настоящее время на участках этих станций ведутся пуско-наладочные работы. По его словам, сами станции готовы на 100% к принятию пассажиров, осталось только определить сроки их запуска.

В конце прошлого года в столице открыли станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро. У станции имеются два вестибюля с выходом на Семеновскую набережную, к железнодорожной станции, жилой и общественной застройке. Пассажирская зона станции имеет два уровня и четыре лестницы, которые ведут на верхний уровень над правым перегонным тоннелем.

В 2022 году в Москве планируют построить еще семь станций Большой кольцевой линии метро – "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". В департаменте строительства уточнили, что ввод данных станций позволит замкнуть БКЛ.

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.

