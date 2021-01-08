В московском метро продлили время работы новогоднего поезда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Курсирующий по кольцевой линии московского метро новогодний поезд "Еж" будет работать до 10 января, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Таким образом, поезд проработает на два дня дольше. Заработал тематический поезд 21 декабря 2020 года. За это время он уже успел перевезти 330 тысяч пассажиров.

Ранее планировалось, что состав будет работать до 8 января.

"Еж" украшен световыми гирляндами, изображениями новогодних игрушек и хвойных веток. К следующим новогодним праздникам планируется обновить его дизайн. Также планируется увеличить количество новогодних поездов.

Порядка 5,5 миллиона пассажиров приняли семь новых станций метро с момента открытия в 2020 году. Новые станции позволили горожанам сократить ежедневные поездки на полчаса.

Свыше 28 километров линий метро планируют построить в столице в 2021 году. В этом году также планируют начать строительство Бирюлевской линии метро.

