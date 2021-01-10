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Транспорт

17:33

Чат-бот московского метро ответил на 8 тысяч вопросов горожан за новогодние выходные

общество транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более чем 8 тысяч вопросов задали москвичи за время новогодних каникул чат-боту столичного метро Александре. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в Telegram.

Чаще всего пользователи интересовались оплатой проезда, схемой метро и новыми линиями. Также среди популярных запросов было удаленное пополнение карты "Тройка" и поиск потерянных вещей.

Кроме того, горожан интересовало самочувствие Александры.

"Александра – это искусственный интеллект, чувствует себя отлично и постоянно учится новому! Сейчас наш метробот работает в приложении "Метро Москвы" (Google Play, App Store и AppGallery), "Вконтакте", а также в мессенджерах Telegram и WhatsApp", – сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что с момента запуска бот ответил на 61 тысячу вопросов.

Ранее в Москве запустили интернет-проект "Москва на удаленке". Пользователи смогут узнавать интересные факты об истории улиц и различных объектах в Telegram по ссылке.

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