Чат-бот столичного метро обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Группа компаний ЦРТ совместно с московским банком Сбер и командой столичного метро внедрила чат-бота для пассажиров. Воспользоваться данным ботом можно в приложении "Метро Москвы", сообщили представители Сбера.

При тестировании на фокус-группе виртуальный текстовый помощник автоматизировал 75% запросов без перевода на оператора. С 17 ноября чат-бота запустили в промышленную эксплуатацию, где виртуальный помощник показал 88% автоматизации.

"Наш метробот становится одним из наиболее технологичных и современных информационных клиентских сервисов. Уже за первые дни работы виртуальный собеседник показал отличный результат: только в 12% случаев для ответа потребовалась помощь оператора – эти запросы были слишком длинные или без четких формулировок", – рассказал первый заместитель начальника подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, в приложении реализовали диалоговые сценарии более чем по 17 тысячам вопросов. Проконсультироваться можно по тарифам на проезд, времени работы станций и пересадок и другим вопросам.

"Сбер предлагает москвичам и гостям столицы самые современные цифровые сервисы как в финансовой, так и во многих других сферах повседневной жизни. Мы уверены, что чат-бот, разработанный при участии нашей дочерней компании ЦРТ, позволит сделать коммуникации с пассажирами не только в метро, но в перспективе и на других видах общественного транспорта, более оперативными и комфортными", – поделился вице-президент Сбера, председатель московского банка Вячеслав Цыбульников.

Команда ЦРТ разработала чат-бота на базе собственного продукта ChatNavigator – это омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников. По словам гендиректора группы ЦРТ Дмитрия Дырмовского, для улучшении бота и понимания запросов пассажиров использовались технологии гибридной классификации: комбинировались правила и машинное обучение.

"Это позволит создавать новые тематики и развивать существующие, непрерывно совершенствуя виртуального помощника", – заключил он.

Ранее сообщалось, что на рынке криптовалют может появиться "Сберкоин". Выпускать свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные разрешает закон, принятый летом Госдумой.