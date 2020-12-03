Чат-бот столичного метро обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора

13:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Группа компаний ЦРТ совместно с московским банком Сбер и командой столичного метро внедрила чат-бота для пассажиров. Воспользоваться данным ботом можно в приложении "Метро Москвы", сообщили представители Сбера.
При тестировании на фокус-группе виртуальный текстовый помощник автоматизировал 75% запросов без перевода на оператора. С 17 ноября чат-бота запустили в промышленную эксплуатацию, где виртуальный помощник показал 88% автоматизации.
"Наш метробот становится одним из наиболее технологичных и современных информационных клиентских сервисов. Уже за первые дни работы виртуальный собеседник показал отличный результат: только в 12% случаев для ответа потребовалась помощь оператора – эти запросы были слишком длинные или без четких формулировок", – рассказал первый заместитель начальника подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
По его словам, в приложении реализовали диалоговые сценарии более чем по 17 тысячам вопросов. Проконсультироваться можно по тарифам на проезд, времени работы станций и пересадок и другим вопросам.
"Сбер предлагает москвичам и гостям столицы самые современные цифровые сервисы как в финансовой, так и во многих других сферах повседневной жизни. Мы уверены, что чат-бот, разработанный при участии нашей дочерней компании ЦРТ, позволит сделать коммуникации с пассажирами не только в метро, но в перспективе и на других видах общественного транспорта, более оперативными и комфортными", – поделился вице-президент Сбера, председатель московского банка Вячеслав Цыбульников.
Команда ЦРТ разработала чат-бота на базе собственного продукта ChatNavigator – это омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников. По словам гендиректора группы ЦРТ Дмитрия Дырмовского, для улучшении бота и понимания запросов пассажиров использовались технологии гибридной классификации: комбинировались правила и машинное обучение.
"Это позволит создавать новые тематики и развивать существующие, непрерывно совершенствуя виртуального помощника", – заключил он.
Ранее сообщалось, что на рынке криптовалют может появиться "Сберкоин". Выпускать свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные разрешает закон, принятый летом Госдумой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: