Урбанист считает, что цифровизация станет важным вектором развития московского транспорта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва будет развиваться в сторону интеграции железных дорог с городским транспортом и внедрения цифровых технологий в траспортную инфраструктуру, считает урбанист, глава Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский.
"Это повышение плотности улично-дорожной сети и сети внеуличного общественного транспорта, интеграция железнодорожного транспорта в систему общегородских коммуникаций с организацией транзита в Московскую область, также диверсификация транспортных перемещений с возможностью выбора предпочтительного вида общественного транспорта, в том числе за счет удобных транспортно-пересадочных узлов", – заявил Гергиевский, говоря о направлениях развития столичной транспортной сети. Его слова приводит Агентство "Москва".
По словам эксперта, важным элементом развития транспорта станет внедрение информационных технологий в инфраструктуру.
"Это развитие современных механизмов оплаты услуг, информационное обеспечение, регулирование трафика, повышение качественных характеристик подвижного состава, внедрение и предоставление новых сервисов", – отметил урбанист.
За последнее время транспортная сеть Москвы, по мнению Георгиевского, получила хороший импульс развития. В качестве примеров эксперт назвал открытие Московского центрального кольца, создание выделенных полос для наземного общественного транспорта, строительство новых линий метрополитена и их продление за МКАД, а также переход на электробусы.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года.
Он подчеркнул, что проект МЦД-3 будет полностью интегрирован в городскую транспортную систему, что позитивно скажется на разгрузке Таганско-Краснопресненской линии метро.
Архитектор-градостроитель оценил развитие транспортной сети столицы
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