Музей Победы запустил конкурс "Шедевры Территории Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Музей Победы организовал международный конкурс видеороликов "Шедевры Территории Победы", сообщает пресс-служба музея.
"В творческом состязании смогут принять участие государственные и частные, школьные и университетские, ведомственные и корпоративные музеи со всего мира. Организаторы ждут видеоролики, в которых представители учреждений культуры расскажут о шедеврах из своих коллекций – истории и технике создания художественного произведения, интересные факты о его авторе и поступлении экспоната в музей", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что прием конкурсных работ продлится до 5 апреля, а уже 6 апреля все ролики будут размещены на сайте музея, где их оценят интернет-пользователи. Зрительское голосование продлится до 9 мая, а его победителей объявят через два дня.
В пресс-службе Музея Победы уточнили, что церемония награждения будет проведена в рамках Международного фестиваля "Интермузей–2021". Сам же конкурс организован в рамках проекта "Территория Победы" и приурочен к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что в честь Международного женского дня Музей Победы подготовил весенние мастер-классы, исторические ролики и видеоконцерт. На сайте музея для посетителей подготовлены истории о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. Передачи входят в программу цикла "Люди и судьбы" онлайн-телевидения Музея Победы.
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