Регистрация на международный конкурс "Неограниченные возможности" продлится до 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Началась регистрация на международный конкурс "Неограниченные возможности", направленный на обеспечение творческого, научного и проектного взаимодействия людей с инвалидностью и без нее. Он способствует созданию совместных инновационных проектов для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Соревнование будет организовано онлайн на платформе braim.org. Стать участниками могут студенты и молодые специалисты от 18 до 35 лет, а для людей с инвалидностью возрастных ограничений нет. Участники конкурса смогут присоединиться к онлайн-школе от российских и зарубежных экспертов по актуальным проблемам людей с инвалидностью и инновационным технологиям.

Состязания пройдут по пяти различным номинациям: "Реабилитация", "Протезирование Плюс", "Доступная среда", "Интернет без границ", "Экология жизни". Регистрация участников продлится до 31 марта 2021 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал о поддержке столичными властями молодых людей с ментальными особенностями. Он отметил, что, к сожалению, число оставшихся без родителей детей-инвалидов, свести к нулю очень сложно. Во многом это обусловлено тем, что для них очень сложно найти замещающие семьи.