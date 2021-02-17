Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями

14:58
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о поддержке столичными властями молодых людей с ментальными особенностями.
"Москва стремится найти семью каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей. За последние 10 лет число сирот, переданных в семьи, увеличилось почти в 1,5 раза – с 12 665 до 18 550 детей. А количество проживающих в детских домах сократилось в 3,3 раза – с 4 371 до 1 317 детей", – написал мэр Москвы в своем блоге.
Собянин отметил, что, к сожалению, число оставшихся без родителей детей-инвалидов, свести к нулю очень сложно. Во многом это обусловлено тем, что для них очень сложно найти замещающие семьи.
По словам мэра, дети с серьезными ментальными проблемами, как правило, остаются жить в детдомах до 18 лет, а затем переезжают в психоневрологические интернаты. Однако существует множество примеров успешной социализации таких детей-инвалидов.
"Сегодня московские психоневрологические интернаты переживают самую глубокую трансформацию за последние десятилетия. В них гораздо чаще стали бывать волонтеры. Постепенно вводятся новые правила ухода, расширяется жилое пространство подопечных и даже открываются учреждения нового типа, целью которых является социальная адаптация людей с ментальными нарушениями", – отметил Собянин.
Градоначальник напомнил о недавно сформированном Центре сопровождаемого проживания для выпускников детских домов, в котором дети-инвалиды обучаются всем необходимым для самостоятельной жизни навыкам, осваивают профессии и готовятся влиться в жизнь города.
Собянин посетил учебно-тренировочное общежитие Центра в Зябликово и рассказал о его быте.
"В учебно-тренировочном общежитии проживает 51 человек. С ними ежедневно работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе. Ребята не сидят в четырех стенах, а регулярно выбираются в город. Посещают колледж или мастерские и даже проходят стажировки на предприятиях с прицелом на дальнейшее трудоустройство", – рассказал мэр, подчеркнув, что многие подопечные Центра мобилизуют свои способности и добиваются серьезного прогресса благодаря новым условиям жизни.
Собянин сообщил, что в общежитии есть все необходимое для развития – молодые люди учатся самостоятельно готовить пищу, накрывать на стол, занимаются спортом, танцами и мастерят поделки собственными руками.
"Через некоторое время они переедут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники будут находиться с ними только в дневное время. Пройдя этот путь, многие молодые люди с ментальными особенностями смогут найти свое место в жизни и дорогу к счастью", – подытожил Собянин.
Ранее Собянин подписал документ о субсидии для поддержки проекта "Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов". Размер субсидии составил 19,8 миллиона рублей. Компанию-оператора проекта определят в ходе конкурсного отбора из соответствующих некоммерческих организаций.
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