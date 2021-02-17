Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями

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Сергей Собянин рассказал о поддержке столичными властями молодых людей с ментальными особенностями.

"Москва стремится найти семью каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей. За последние 10 лет число сирот, переданных в семьи, увеличилось почти в 1,5 раза – с 12 665 до 18 550 детей. А количество проживающих в детских домах сократилось в 3,3 раза – с 4 371 до 1 317 детей", – написал мэр Москвы в своем блоге.

Собянин отметил, что, к сожалению, число оставшихся без родителей детей-инвалидов, свести к нулю очень сложно. Во многом это обусловлено тем, что для них очень сложно найти замещающие семьи.

По словам мэра, дети с серьезными ментальными проблемами, как правило, остаются жить в детдомах до 18 лет, а затем переезжают в психоневрологические интер­наты. Однако существует множество примеров успешной социализации таких детей-инвалидов.

"Сегодня московские психоневрологические интернаты переживают самую глубокую трансформацию за последние десятилетия. В них гораздо чаще стали бывать волонтеры. Постепенно вводятся новые правила ухода, расширяется жилое пространство подопечных и даже открываются учреждения нового типа, целью которых является социальная адаптация людей с ментальными нарушениями", – отметил Собянин.

Градоначальник напомнил о недавно сформированном Центре сопровож­даемого проживания для выпускников детских домов, в котором дети-инвалиды обучаются всем необходимым для самостоятельной жизни навыкам, осваивают профессии и готовятся влиться в жизнь города.

Собянин посетил учебно-тренировочное общежитие Центра в Зябликово и рассказал о его быте.

"В учебно-тренировочном общежитии проживает 51 человек. С ними ежедневно работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе. Ребята не сидят в четырех стенах, а регулярно выбираются в город. Посещают колледж или мастерские и даже проходят стажировки на предприятиях с прицелом на дальнейшее трудоустройство", – рассказал мэр, подчеркнув, что многие подопечные Центра мобилизуют свои способности и добиваются серьезного прогресса благодаря новым условиям жизни.

Собянин сообщил, что в общежитии есть все необходимое для развития – молодые люди учатся самостоятельно готовить пищу, накрывать на стол, занимаются спортом, танцами и мастерят поделки собственными руками.

"Через некоторое время они переедут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники будут находиться с ними только в дневное время. Пройдя этот путь, многие молодые люди с ментальными особенностями смогут найти свое место в жизни и дорогу к счастью", – подытожил Собянин.

Ранее Собянин подписал документ о субсидии для поддержки проекта "Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов". Размер субсидии составил 19,8 миллиона рублей. Компанию-оператора проекта определят в ходе конкурсного отбора из соответствующих некоммерческих организаций.