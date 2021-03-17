Московские студенты поборются за звание чемпионов РФ по финансовой грамотности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Восемь московских студенческих команд приглашены к участию на турнирах кубка II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди участников оказались студенты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Московского городского университета управления Правительства Москвы, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Финансового колледжа № 35 и Московского колледжа бизнес-технологий.

Подготовкой студентов и школьников к турниру займется департамент финансов Москвы.

В ходе отборочного тура участники проходили тестирование и разбирали кейсы, основанные на жизненных ситуациях. Как рассказал капитан команды FinUniver Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Никита Бондаренко, задачи были непростыми. Однако FinUniver сумела войти в пятерку сильнейших претендентов на победу.

Турнир проводится в онлайн-формате. За звание чемпионов поборются 148 команд со всей России. Они будут поделены на четыре возрастные категории: ученики 6–8-х и 9–11-х классов, студенты колледжей и вузов. Всего планируется несколько коммуникативных и финансовых боев.

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