Наталья Сергунина рассказала о поддержке малого бизнеса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные предприниматели более миллиона раз получили помощь в рамках проекта ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), который появился в 2012 году, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.
"Самое востребованное направление – консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. Их можно получить очно, по телефону или онлайн. С 2012 года проведено 700 тысяч бесплатных консультаций. А если учесть и другие направления, то поддержкой специалистов МБМ предприниматели воспользовались больше миллиона раз", – рассказала вице-мэр.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, предприниматели чаще всего интересуются доступными мерами поддержки от города. Также бизнесмены консультируются на предмет ведения бухгалтерского учета, налогообложения и запуска стартапа.
Получить консультацию можно в любом центре услуг для бизнеса. Адреса и график работы доступны на сайте. Также специалисты консультируют по телефону +7 (495) 225-14-14 или высылают ответ на электронную почту.
Уточняется, что узнать об антикризисных мерах поддержки в Москве, изменениях в законодательстве и способах получения консультаций можно в разделе "Коронавирус: важное для бизнеса", который появился в результате пандемии. Также на сайте есть возможность пройти онлайн-обучение по антикризисному управлению.
Осваивать основные принципы ведения бизнеса можно в рамках проектов "Стартап-школа МБМ", "Онлайн-академия МБМ", а также на вебинарах, курсах, конференциях, форумах. В частности, только за прошлый год было проведено более 1,3 тысячи соответствующих мероприятий.
"Благодаря проекту начинающие и действующие предприниматели могут получить комплексную помощь от Правительства Москвы по всем вопросам, связанным с запуском и ведением бизнеса в столице. Так, с начала 2021 года предприниматели обратились за поддержкой в ГБУ "Малый бизнес Москвы" более 40 тысяч раз", – поделился руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее сообщалось, что бесплатный онлайн-курс по развитию навыков межличностного общения в бизнесе и повседневной жизни проведет Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ.
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