Москвичей научат вести переговоры в бизнесе и повседневной жизни

07:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Бесплатный онлайн-курс по развитию навыков межличностного общения в бизнесе и повседневной жизни проведет Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Умение вести переговоры является важной частью soft-skills. По этому направлению за прошлый год в "Технограде" прошли обучение более 4,5 тысячи человек", – отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Курс будет состоять из шести вебинаров. На первом участникам расскажут, как добиваться нужного результата. На втором научат готовиться к переговорам и формулировать цели. На третьей встрече будут изучать принципы обратной связи и реакции на критику.
Узнать, как выстраивать с собеседником доверительные отношения слушатели смогут на четвертом занятии, на пятом им расскажут о секретах и уловках переговоров, а ознакомиться с секретами убеждения людей можно будет на последнем вебинаре. В случае успешного прохождения курса участник получит сертификат.
Выступать в качество спикеров будут эксперт по переговорам Дмитрий Ходанович и квалифицированный профайлер-верификатор, действующий полиграфолог, тренер обучающих курсов, главный специалист учебного центра аэропорта Шереметьево Ирина Страчкова.
Курс стартует 7 апреля, подробности доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что бесплатную образовательную программу по диджитал-маркетингу запустят для предпринимателей в ГБУ "Малый бизнес Москвы". В нее будут входить очная конференция, а также онлайн-интенсив.
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