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Экономика

09:17

Столичных предпринимателей обучат маркетингу

экономика образование

Фото: Depositphotos/AndrewLozovyi

Бесплатную образовательную программу по диджитал-маркетингу запустят для предпринимателей в ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). В нее будут входить очная конференция, а также онлайн-интенсив, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсин, более половины респондентов считают маркетинг и продвижение самыми интересными темами обучения.

Первым мероприятием будет лекция "Маркетинг мертв". Занятие пройдет 31 марта. Участвовать в ней смогут не более 500 человек. Им расскажут, как управлять клиентскими впечатлениями и бизнес-репутацией, а также об увеличении продаж через соцсети и поиске клиентов без рекламного бюджета.

Конференцию организуют совместно с образовательным центром "Лимур", а также Агентством креативных индустрий. Специалисты поделятся своими наработками, кейсами, уникальными техниками привлечения клиентов и расскажут, как повысить узнаваемость бренда.

Пройти регистрацию на мероприятие и получить подробную информацию можно на странице события.

Ранее сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запускает бесплатный онлайн-марафон, участники которого смогут улучшить свои надпрофессиональные навыки (soft skills). По итогам им выдадут сертификаты.

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