Свыше 12 тыс москвичей приняли участие в краудсорсинг-проекте "Мой Техноград"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На краудсорсинговой платформе "Город идей" подошел к концу проект "Мой Техноград". Он был посвящен развитию обучающих программ инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Участники активно делились идеями – их мы получили больше 500. И не менее активно они поддерживали друг друга – за лучшие предложения было отдано 11 тысяч голосов", – заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина. По ее словам, программу обучения в "Технограде", к которой присоединились свыше 12 тысяч человек, дополнят.

Жители столицы оставляли свои предложения по пяти направлениям. Это "Цифра.Техноград", "Сервис.Техноград", "Арт.Техноград", "Урбан.Техноград" и "Пром.Техноград".

"Техноград" – это уникальная образовательная площадка на ВДНХ, где представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным профессиям, а также специальностям будущего", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Больше всего предложений поступило по направлению "Сервис.Техноград" – 119 идей. В тройке лидеров среди популярных направлений оказались "Пром.Техноград" и "Арт.Техноград".

Лидерами голосования участников проекта по направлению "Арт.Техноград" стали изготовление и ремонт ювелирных изделий, часов.

В ходе тематических обсуждений москвичи обменивались мнениями о перспективных профессиях и направлениях предпринимательства. Самой популярной стала тема "Форматы профориентации". По данной теме оставили порядка 300 комментариев.

Краудсорсинг-проекты правительства столицы развиваются с 2014 года. За этот период провели 31 проект. Москвичи подали более 110 тысяч идей, из которых более 4,5 тысячи было отобрано экспертами для дальнейшей проработки.

В результате свыше 2,5 тысячи идей уже реализовано.

В прошлом году на crowd.mos.ru появился новый раздел "Идеи жителей реализованы городом". Туда можно отправлять фотографии реализованных идей по итогам краудсорсинг-проектов.

Ранее говорилось, что в "Технограде" на ВДНХ будут обучать промышленным технологиям. В кластере смогут заниматься студенты профильных московских вузов, а также работающие специалисты, которым надо повысить квалификацию или переобучиться.