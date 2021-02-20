Москвичи предложат идеи по новым направлениям образовательных программ "Технограда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

С 25 февраля по 3 марта на платформе crowd.mos.ru будет проходить краудсорсинг-проект "Мой "Техноград", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что горожане смогут предложить идеи по новым направлениям обучающих программ в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ до 27 февраля включительно.



Лучшие предложения будут отобраны экспертами с 25 февраля по 1 марта, а 2 и 3 марта за них свои голоса отдадут пользователи платформы.

"В краудсорсинг-проекте будет выделено пять тем – по числу главных образовательных треков "Технограда". Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Жителей столицы приглашают обсудить современные форматы профориентации и интересные им направления предпринимательской деятельности, перспективные профессии, наиболее востребованные со стороны работодателей навыки и многое другое.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин напомнил, что с момента открытия осенью 2018 года "Техноград" провел свыше тысячи профориентационных и образовательных курсов.

"Здесь представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным на рынке труда профессиям, а также специальностям будущего", – приводятся в сообщении его слова.

Ранее в Минтруде перечислили три фактора снижения безработицы. В министерстве напомнили, что граждане без профессионального образования также могут найти работу, пройдя переобучение по востребованным направлениям.

В начале февраля Владимир Путин рассказал, что ситуация с безработицей в России оказалась лучше, чем ожидалось. Президент РФ также призвал проработать предложения правительства по расширению мер поддержки занятости.