Москвичи предложат идеи по новым направлениям образовательных программ "Технограда"

10:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
С 25 февраля по 3 марта на платформе crowd.mos.ru будет проходить краудсорсинг-проект "Мой "Техноград", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что горожане смогут предложить идеи по новым направлениям обучающих программ в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ до 27 февраля включительно.
Лучшие предложения будут отобраны экспертами с 25 февраля по 1 марта, а 2 и 3 марта за них свои голоса отдадут пользователи платформы.
"В краудсорсинг-проекте будет выделено пять тем – по числу главных образовательных треков "Технограда". Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Жителей столицы приглашают обсудить современные форматы профориентации и интересные им направления предпринимательской деятельности, перспективные профессии, наиболее востребованные со стороны работодателей навыки и многое другое.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин напомнил, что с момента открытия осенью 2018 года "Техноград" провел свыше тысячи профориентационных и образовательных курсов.
"Здесь представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным на рынке труда профессиям, а также специальностям будущего", – приводятся в сообщении его слова.
Ранее в Минтруде перечислили три фактора снижения безработицы. В министерстве напомнили, что граждане без профессионального образования также могут найти работу, пройдя переобучение по востребованным направлениям.
В начале февраля Владимир Путин рассказал, что ситуация с безработицей в России оказалась лучше, чем ожидалось. Президент РФ также призвал проработать предложения правительства по расширению мер поддержки занятости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: