Путин оценил ситуацию с безработицей в РФ

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Владимир Путин рассказал, что ситуация с безработицей в России оказалась лучше, чем ожидалось.

Президент РФ также призвал проработать предложения правительства по расширению мер поддержки занятости.

"Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется", – обратился российский лидер к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Согласно проекту Минтруда, расходы из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, необходимых для снижения напряженности на рынке труда, в этом году составят до 12 миллиардов рублей.

Ранее Минтруд предложил учитывать декрет при выплате пособия по безработице. Максимальный размер пособия в России составляет 12 130 рублей.