В Минтруде перечислили три фактора снижения безработицы

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Снижению числа безработных в стране способствует восстановление спроса на работников, постепенное снятие ограничительных мер и меры правительства по восстановлению занятости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
"Снижение численности безработных граждан связано с тремя факторами: первое – восстановление отложенного в период пандемии спроса на рабочую силу; второе – постепенное снятие ограничительных мер и/или адаптация к работе в новых условиях, третье – эффективность мер по восстановлению занятости", – рассказали в Минтруде.
В министерстве напомнили, что граждане без профессионального образования также могут найти работу, пройдя переобучение по востребованным направлениям. Сотрудники ведомства уточнили, что в текущем году работа по снижению числа безработных будет проходить в том числе в рамках национального проекта "Демография".
Ранее Владимир Путин рассказал, что ситуация с безработицей в России оказалась лучше, чем ожидалось. Президент РФ также призвал проработать предложения правительства по расширению мер поддержки занятости.
Согласно проекту Минтруда, расходы из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию дополнительных мероприятий, необходимых для снижения напряженности на рынке труда, в этом году составят до 12 миллиардов рублей.
Пандемия изменила рынок труда в России
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