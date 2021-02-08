Новые меры поддержки для сохранения занятости в сфере услуг разработают в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство экономического развития Российской Федерации не исключает, что в марте компании в сфере услуг могут начать сокращать сотрудников. В результате ведомство занимается разработкой дополнительных мер поддержки для этих секторов, сообщает ТАСС.

Ситуация с сокращением работников может затронуть, в частности, сферы общепита и гостиничного бизнеса. Планами поддержать отрасль поделился глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме", – заявил он.

Как пояснил Решетников, надо поддержать и сферу развлечений.

"Соответственно, в настоящий момент мы по поручению президента готовим предложения по дополнительным мерам поддержки этих секторов экономики", – обратил внимание министр.

Сейчас еще готовится выпуск нормативных актов, которые связаны с дополнительными мерами поддержки безработных и их трудоустройства, сказал Решетников.

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