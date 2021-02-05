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Москва 24

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Общество

12:58

Названы самые популярные запросы вакансий в 2020 году

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитический центр "Авито Работа" представил исследование о самых популярных поисковых запросах вакансий в 2020 году. Об этом сообщает газета "Известия".

Чаще всего пользователи сервиса интересовались позициями для водителей, продавцов и грузчиков. При этом отмечается и рост числа доступных вакансий по этим направлениям – по сравнению с 2019 годом он составил 27%.

Выросла и конкуренция среди соискателей. На позиции, обозначенные аналитиками, претендовали на 38% больше работников.

Согласно данным исследования, объявления о найме водителей составляют 6% от всех вакансий по России. Аналогичные объявления для продавцов и грузчиков составляли 5 и 4% соответственно.

Немного менее востребованными аналитики "Авито Работы" назвали позиции рабочего и инженера. Доля таких вакансий в 2020 году равнялась 2 и 1% соответственно.

Ранее похожее исследование провело Национальное агентство развития квалификаций. При содействии ВЦИОМ, опираясь на данные порталов hh.ru, "Работа в России", SuperJob, аналитики выявили пул наиболее востребованных профессий в условиях пандемии коронавируса – выше прочих ценятся представители сферы продаж, строительства, логистики и медицины.

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