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Технологии

24 февраля, 21:13

В "Технограде" на ВДНХ будут обучать промышленным технологиям

мэр Москвы образование технологии

Фото: vk.com/mossobyanin

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ начал работать кластер обучения промышленным технологиям. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как отметил мэр столицы, в кластере смогут заниматься студенты профильных московских вузов, а также работающие специалисты, которым надо повысить квалификацию или переобучиться.

"Обучение идет по таким востребованным направлениям, как автоматизация технологических процессов, гидравлика, пневматика, мехатроника, промышленная робототехника, электротехника и многим другим", – написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что на базе "Технограда" было установлено самое современное оборудование, благодаря которому можно проводить лабораторные и практические занятия по различным промышленным направлениям.

"Многие московские предприятия сейчас переоснащаются, для работы с новой техникой им надо переобучить персонал, и "Техноград" хорошо для этого подходит", – уточнил мэр.

Кроме того, на базе кластера получится пройти обучение и повышение квалификации специалистам других направлений. Речь идет о пищевой и химической промышленности, предприятиях автомобилестроения, металлургии.

Ранее Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ. Мэр поблагодарил министерство культуры за помощь при реализации данного проекта.

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