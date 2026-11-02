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02 ноября, 18:43

Общество

"Вкусвилл" провел служебное расследование после отравления ребенка курицей

Фото: depositphotos/Nitrub​

"Вкусвилл" провел служебное расследование и лабораторные проверки после появления информации об отравлении ребенка курицей из магазина сети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

По данным телеграм-канала Baza, у девятимесячного ребенка обнаружили кишечную инфекцию после обеда курицей из "Вкусвилла". У пострадавшего выявлен кампилобактериоз – инфекцию вызывают бактерии, которые встречаются в курином мясе.

В компании отметили, что изучили обращение покупательницы и провели тщательное служебное расследование. По результатам лабораторных проверок отклонений выявлено не было. Также ретейлер инициировал новые исследования, чтобы убедиться в соответствии продукции требованиям безопасности.

Обстоятельства произошедшего компания разбирала совместно с белорусским производителем "Смолевичи бройлер" – именно его продукт "бедро цыпленка-бройлера охлажденное" употреблял в пищу пострадавший.

Это сырой полуфабрикат, предназначенный для обязательной термической обработки, к специализированному детскому питанию он не относится. Маркировки, разрешающей использовать продукт в рационе детей до трех лет, на упаковке нет.

Бактерии рода Campylobacter являются естественной микрофлорой птицы и полностью погибают при соблюдении правил кулинарной обработки. Действующие технические регламенты не нормируют наличие этих бактерий в сыром мясе птицы.

Продукция "Смолевичи бройлер" проходит ветеринарно-санитарный контроль: лабораторные исследования партий сырья, из которых производилась продукция, подтвердили их соответствие микробиологическим нормативам безопасности.

Аудит со стороны "Вкусвилла" производитель прошел 18 февраля 2026 года. Дополнительный аудит этой площадки ретейлер намерен провести в ближайшее время.

"Мы не можем остаться в стороне в этой ситуации и находимся на связи с покупательницей. Мы уже предложили возмещение стоимости товара и медицинских расходов", – добавили в пресс-службе.

Ранее столичный суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей владельцу пекарни на Казанском вокзале, который продавал просроченную газировку и гнилые яблоки. Проверку точки общепита провела транспортная прокуратура совместно со специалистами центра гигиены и эпидемиологии.

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