Команда "Московского долголетия" обыграла сборную блогеров в Counter-Strike 2

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Команда "Московского долголетия" нанесла поражение сборной блогеров в турнире по Counter-Strike 2, который прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр. Матч завершился со счетом 13:10, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

"Московское долголетие" представляли пятеро москвичей в возрасте от 55 до 64 лет – специалисты из разных сфер, которых объединяет желание вести активную жизнь без оглядки на возраст.

Их противниками стали блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак – автор популярных роликов о том, как зумеры уживаются в одном офисе с коллегами старшего возраста. По ходу игры к команде блогеров присоединился стример Recrent, заменивший Сарокина, но одержать верх им все равно не удалось.

Член команды "Московского долголетия" Юрий Кононов признался, что с самого начала серьезно отнесся к соперникам настороженно и без недооценки. Такой подход оправдался: присоединившийся к игре Recrent реально усилил команду, отметил мужчина.

"Но на нашей стороне был опыт, к тому же ключевым преимуществом стала неделя совместной подготовки. Это позволило нам значительно повысить сыгранность и командное взаимодействие", – заявил Кононов.

Лутчак признал, что соперники всерьез заставили их понервничать. Он добавил, что в какой-то момент команда напряглась и собралась, намереваясь взять победу, но сделать этого так и не получилось.

Еще одна участница команды "Московского долголетия", Ирина Макарова, попала в основной состав благодаря детям: дочь настояла, чтобы она подала заявку, а сын за одни выходные обучил ее основам Counter-Strike 2. Тренировки помогли ей пройти отбор.

По словам Макаровой, появление звездного стримера команду только раззадорило. Она рассказала, что в какой-то момент осталась с ним один на один, отметив, что было очень интересно.

"Накануне мы тренировались до ночи, и на турнире у нас получилось повторить приемы, которые отрабатывали. Болеть за меня приехали дети, мы все переживали, какая выпадет карта. Я очень горжусь нашей командой", – поделилась она.

Ранее Московский кластер видеоигр и анимации занял третье место в индексе конкурентоспособности видеоигровых хабов, уступив только площадкам Абу-Даби и Шанхая. Каждую площадку специалисты оценивали по семи критериям, максимальная оценка составляла три балла.