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02 ноября, 19:12

Происшествия

Бастрыкин поручил дать оценку осквернению советского мемориала в Нидерландах

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту осквернения советского мемориала в Нидерландах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" находится в нидерландском Лесдене. К установлению обстоятельств случившегося подключится Министерство иностранных дел.

Работы по очистке мемориала, а также по устранению нанесенного ущерба уже начались, рассказала представитель мэрии Патриция ван Трихт.

На время работ кладбище закрыто для посещения. Мемориал снова откроют для посетителей после завершения очистки и восстановления памятника.

"Наша общая цель – как можно скорее вернуть этому особому месту памяти достойный вид и продолжать чтить память погибших", – цитирует ван Трихт РИА Новости.

Фонд "Советское поле славы" сообщил, что одноименный мемориальный комплекс в нидерландском Лесдене подвергся вандализму уже во второй раз. Посол России в Гааге Владимир Тарабин указал, что РФ осуждает акт вандализма на советском мемориале в Нидерландах и держит ситуацию на контроле. По словам диппредставителя, посольство поддерживает постоянный контакт с руководством фонда этого воинского захоронения.

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