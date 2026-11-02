Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 20:58

Политика

В Марокко художнику дали четыре года тюрьмы за карикатуры на короля

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в марокканской Касабланке приговорил 22-летнего художника Ясера Мунбира к четырем годам лишения свободы за карикатуры на короля Мухаммеда VI. Инстанция сочла рисунки оскорбительными и недопустимыми, сообщило издание Sawt Al Maghrib.

Кроме срока, художнику назначили штраф в 40 тысяч дирхамов (около 320 тысяч рублей). Мунбира признали виновным в оскорблении конституционного органа с использованием электронных средств связи и в оскорблении государственных служащих при исполнении обязанностей.

Защита настаивает на том, что карикатура как художественное произведение допускает символы, преувеличения и иронию, поэтому трактовок у нее может быть несколько. Адвокаты полагают, что сам факт создания или публикации работы не говорит о преступном умысле. Они сослались на статьи 25 и 26 Конституции Марокко, гарантирующие свободу выражения мнений и художественного творчества, а также на Международный пакт о гражданских и политических правах.

Известного граффити и настенными росписями Мунбира задержали в июне 2026 года. С тех пор он содержался под стражей в тюрьме Укаша в Касабланке. Ранее суд отклонил ходатайства о временном освобождении. Правозащитники и сторонники свободы творчества по-прежнему добиваются освобождения художника.

Ранее британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру на украинского президента Владимира Зеленского. Рисунок высмеивает поездку Зеленского в Вашингтон, не принесшую Киеву ожидаемых результатов. На карикатуре глава украинского государства представлен в антураже своих вечерних видеообращений, в футболке с надписью "Я съездил в Вашингтон и получил только эту паршивую футболку".

Читайте также


судыполитикакультураза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика