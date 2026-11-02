В Марокко художнику дали четыре года тюрьмы за карикатуры на короля

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Суд в марокканской Касабланке приговорил 22-летнего художника Ясера Мунбира к четырем годам лишения свободы за карикатуры на короля Мухаммеда VI. Инстанция сочла рисунки оскорбительными и недопустимыми, сообщило издание Sawt Al Maghrib.

Кроме срока, художнику назначили штраф в 40 тысяч дирхамов (около 320 тысяч рублей). Мунбира признали виновным в оскорблении конституционного органа с использованием электронных средств связи и в оскорблении государственных служащих при исполнении обязанностей.

Защита настаивает на том, что карикатура как художественное произведение допускает символы, преувеличения и иронию, поэтому трактовок у нее может быть несколько. Адвокаты полагают, что сам факт создания или публикации работы не говорит о преступном умысле. Они сослались на статьи 25 и 26 Конституции Марокко, гарантирующие свободу выражения мнений и художественного творчества, а также на Международный пакт о гражданских и политических правах.

Известного граффити и настенными росписями Мунбира задержали в июне 2026 года. С тех пор он содержался под стражей в тюрьме Укаша в Касабланке. Ранее суд отклонил ходатайства о временном освобождении. Правозащитники и сторонники свободы творчества по-прежнему добиваются освобождения художника.

Ранее британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру на украинского президента Владимира Зеленского. Рисунок высмеивает поездку Зеленского в Вашингтон, не принесшую Киеву ожидаемых результатов. На карикатуре глава украинского государства представлен в антураже своих вечерних видеообращений, в футболке с надписью "Я съездил в Вашингтон и получил только эту паршивую футболку".

