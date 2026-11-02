МИД РФ планирует сократить сроки действия электронных виз для иностранцев

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МИД РФ подготовил законопроект об изменении сроков действия единых электронных виз для иностранцев. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках проекта предлагается сокращение сроков действия визы до 45 суток с момента оформления. Также разрешенный срок пребывания по ней хотят установить на все время ее действия.

"Законопроектом предлагается убрать различие между сроком действия единой электронной визы и разрешенным сроком пребывания по ней, одновременно увеличив этот срок с 30 до 45 суток", – говорится в документе.

Сейчас единая электронная виза действует 120 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания составляет не более 30 суток. Такой формат позволяет принимать ее только в некоторых пунктах пропуска через государственную границу.

Ранее в МИД РФ сообщили, что более 1,1 тысячи иностранных граждан получили визы в России в 2025 году как люди, разделяющие традиционные ценности. Больше всего въездных документов в РФ получили немцы (168), далее за ними следуют граждане Франции (140), тройку закрыли США (105). Итальянцы получили 100 виз, эстонцы – 63, латвийские граждане – 60, канадцы – 54, жители Литвы – 46, австралийцы – 43.