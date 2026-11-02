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02 ноября, 19:39

Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам у топ-10 банков РФ увеличилась до 13,09%

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Средняя максимальная ставка по вкладам 10 российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября увеличилась на 0,03 процентного пункта – до 13,09% годовых. Об этом сообщил Банк России (ЦБ).

В сентябре этот показатель впервые с весны поднялся выше 13%. Рассчитываемая регулятором ставка является для рынка ориентиром: кредитным организациям рекомендуется привлекать средства населения не дороже, чем ее значение плюс 2 процентных пункта.

ЦБ ведет наблюдение за Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Альфа-Банком, Россельхозбанком, Почта Банком, Московским кредитным банком, Т-Банком, ПСБ и Совкомбанком.

При этом рекордно высокую среднюю ставку по вкладам за всю историю измерений зафиксировали во второй декаде декабря 2024 года – 22,28% годовых. Минимальное значение пришлось на первую декаду октября 2020 года – 4,33%.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что объем средств физических лиц в банках России в сентябре снизился на 0,1% по сравнению с августом и составил 68,4 триллиона рублей. По данным регулятора, средства населения уменьшились на 51 миллиард рублей. В августе снижение составляло 0,2%.

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