Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ

Сергей Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмульпарк" на территории ВДНХ.

"Один из самых удивительных проектов на ВДНХ – парк мультфильмов в бывшем павильоне "Семена", который был отремонтирован, реконструирован", – поделился градоначальник.

По словам Собянина, скоро также будет открыт музей шоколада.

"Скоро рядом появятся музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов. Постепенно ВДНХ превращается в такой детский центр развлечений, культуры и отдыха", – подчеркнул мэр Москвы.

При этом градоначальник обратил внимание, что сами мультфильмы в РФ развиваются, а Москва становится одним из мировых центров по мультипликации.

Кроме того, Собянин поблагодарил министерство культуры за помощь при реализации данного проекта.

По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов. Они были созданы по мотивам отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий.

Во время игры юные москвичи смогут по-новому взглянуть на известные сюжеты. Помимо этого, гости смогут сделать первые шаги в создании собственных мультфильмов.

Посетители "Союзмультпарка" смогут принять участие в мастер-классах по созданию мультфильмов. Героев получится вылепить из пластилина, нарисовать, раскрасить, вырезать. Затем мультипликатор доработает и смонтирует отснятый материал. Имена создателей будут указывать в титрах.

Ранее Сергей Собянин значительно расширил круг участников проекта "Музеи – детям". Благодаря этому школьники могут бесплатно посещать свыше 100 городских музеев и выставочных залов.