Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ

15:21
Фото: vdnh.ru
Сергей Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмульпарк" на территории ВДНХ.
"Один из самых удивительных проектов на ВДНХ – парк мультфильмов в бывшем павильоне "Семена", который был отремонтирован, реконструирован", – поделился градоначальник.
По словам Собянина, скоро также будет открыт музей шоколада.
"Скоро рядом появятся музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов. Постепенно ВДНХ превращается в такой детский центр развлечений, культуры и отдыха", – подчеркнул мэр Москвы.
При этом градоначальник обратил внимание, что сами мультфильмы в РФ развиваются, а Москва становится одним из мировых центров по мультипликации.
Кроме того, Собянин поблагодарил министерство культуры за помощь при реализации данного проекта.
По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов. Они были созданы по мотивам отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий.
Во время игры юные москвичи смогут по-новому взглянуть на известные сюжеты. Помимо этого, гости смогут сделать первые шаги в создании собственных мультфильмов.
Посетители "Союзмультпарка" смогут принять участие в мастер-классах по созданию мультфильмов. Героев получится вылепить из пластилина, нарисовать, раскрасить, вырезать. Затем мультипликатор доработает и смонтирует отснятый материал. Имена создателей будут указывать в титрах.
Ранее Сергей Собянин значительно расширил круг участников проекта "Музеи – детям". Благодаря этому школьники могут бесплатно посещать свыше 100 городских музеев и выставочных залов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: