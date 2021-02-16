Собянин значительно расширил круг участников проекта "Музеи – детям"

В Москве расширили круг участников проекта "Музеи – детям". Теперь в нем могут участвовать школьники негосударственных учебных заведений. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Проект существует с 2017 года. Благодаря ему школьники могут бесплатно посещать свыше 100 городских музеев и выставочных залов. В их числе все музеи, подведомственные правительству Москвы, и семь частных заведений.

Чтобы бесплатно попасть в музей, школьникам и студентам колледжей нужно приложить социальную карту или карту "Москвенок" к считывающему устройству в кассе музея, либо показать справку об обучении. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.