Собянин значительно расширил круг участников проекта "Музеи – детям"

13:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин существенно расширил круг лиц, которые могут стать участниками проекта "Музеи – детям". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Круг участников проекта "Музеи – детям" будет расширен за счет включения в него учащихся негосударственных учебных заведений", – говорится в сообщении.
Согласно условиям программы, с 1 сентября 2017 года столичные школьники могут на бесплатной основе посещать более 100 городских музеев и выставочных залов. В их число входят все государственные учреждения, а также семь частных музеев.
Для бесплатного посещения ученикам школ и студентам колледжей необходимо в кассе учреждения приложить к считывающему устройству социальную карту или карту "Москвенок". Для учеников негосударственных учебных заведений потребуется социальная карта или заверенная справка об обучении.
За 3,5 года с момента запуска программы "Музеи – детям" столичные учреждения культуры посетили около 750 тысяч учащихся. Музеи и выставочные пространства с 22 января 2021 года возобновили работу и открылись для посещений после временных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы представили перечень музеев, которые сотрудничают с городскими властями по программе "Музеи – детям". Как заявил гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин, этот проект актуален и для открытых уроков.
"Это наш город": московским школьникам предложили специальную программу посещения музеев
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