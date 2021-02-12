Школьникам и студентам колледжей рассказали, какие музеи можно посетить бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные учащиеся вновь могут бесплатно посетить выставочные центры в рамках проекта "Музеи – детям", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Благодаря проекту "Музеи – детям" учащиеся могут посещать бесплатно культурные площадки круглый год, в том числе во время каникул. А у преподавателей есть возможность проводить в музеях и выставочных залах тематические внеклассные занятия, которые позволяют разнообразить и дополнить школьную программу", – рассказал гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.
По карте москвича или с помощью идентификатора сервиса "Москвенок" школьники и учащиеся колледжей могут посетить 103 площадки музеев и выставочных залов. Для этого нужно обратиться в кассу с вывеской "Здесь школьник может получить бесплатный билет".
Так, учащиеся могут бесплатно посетить Музей археологии, музей истории "Лефортово", центр Гиляровского, музей-панораму "Бородинская битва", Дарвиновский музей, Биологический музей имени Тимирязева. Также в проекте участвует Мемориальный музей космонавтики, посетив который, можно поближе познакомиться с биографией космонавтов.
В августе прошлого года сообщалось, что школьники и студенты колледжей за три года существования проекта "Музеи – детям" более 1,3 миллиона раз бесплатно посетили столичные музеи и выставочные залы. Популярными среди учащихся стали Дарвиновский музей, Государственный музей А. С. Пушкина, музей-панорама "Бородинская битва" и Биологический музей имени Тимирязева.
Проект "Музеи – детям" стартовал 1 сентября 2017 года. За три года к нему присоединилось более 100 музеев, галерей и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры города Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: