Школьникам и студентам колледжей рассказали, какие музеи можно посетить бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные учащиеся вновь могут бесплатно посетить выставочные центры в рамках проекта "Музеи – детям", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря проекту "Музеи – детям" учащиеся могут посещать бесплатно культурные площадки круглый год, в том числе во время каникул. А у преподавателей есть возможность проводить в музеях и выставочных залах тематические внеклассные занятия, которые позволяют разнообразить и дополнить школьную программу", – рассказал гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.

По карте москвича или с помощью идентификатора сервиса "Москвенок" школьники и учащиеся колледжей могут посетить 103 площадки музеев и выставочных залов. Для этого нужно обратиться в кассу с вывеской "Здесь школьник может получить бесплатный билет".

Так, учащиеся могут бесплатно посетить Музей археологии, музей истории "Лефортово", центр Гиляровского, музей-панораму "Бородинская битва", Дарвиновский музей, Биологический музей имени Тимирязева. Также в проекте участвует Мемориальный музей космонавтики, посетив который, можно поближе познакомиться с биографией космонавтов.

В августе прошлого года сообщалось, что школьники и студенты колледжей за три года существования проекта "Музеи – детям" более 1,3 миллиона раз бесплатно посетили столичные музеи и выставочные залы. Популярными среди учащихся стали Дарвиновский музей, Государственный музей А. С. Пушкина, музей-панорама "Бородинская битва" и Биологический музей имени Тимирязева.

Проект "Музеи – детям" стартовал 1 сентября 2017 года. За три года к нему присоединилось более 100 музеев, галерей и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры города Москвы.

