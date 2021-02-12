В Москве вновь запустят бесплатные автобусы до Музея Победы

Фото: twitter.com/muzeypobedy

Бесплатные автобусы вновь начнут курсировать до Музея Победы с 13 февраля, передает Агентство "Москва".

Транспорт легко узнать по логотипу "Еду в Музей Победы!" и фотографиям диорамного комплекса.

Несмотря на рекордные морозы и сильный снегопад, уже в эти выходные посетители смогут быстро добраться до входа, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Трансфер будет организован в выходные и праздники с 10:00 до 23:30. Автобусы уходят каждые 20 минут от станции метро "Парк Победы".

В память об актере Василии Лановом Музей Победы ранее опубликовал на своем сайте его моноспектакль "Спасибо за верность, потомки!".