Музей Победы покажет моноспектакль Василия Ланового

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В память об актере Василии Лановом Музей Победы опубликует на своем сайте его моноспектакль "Спасибо за верность, потомки!", передает "Агентство "Москва".

"Для многих поколений жителей нашей страны этот выдающийся артист стал воплощением образа настоящего офицера – образца мужества, доблести, чести", – говорится в сообщении пресс-службы музея.

Песенно-поэтический рассказ посвящен "героям былых времен". Во время спектакля звучат стихотворения Александра Твардовского и других. Также Лановой исполняет известные песни о войне, в том числе из фильма "Офицеры".

Кроме того, в ходе выступления артист делится со зрителями своими воспоминаниями. Запись спектакля сделана во время выступления Ланового в Музее Победы.

"Это великая личность, настоящий патриот нашей страны, человек искренних убеждений, любивший свою Родину", – сказал директора музея Александр Школьник.

Ранее стало известно, что память Ланового увековечат в Москве табличкой или монументом. В Театре Вахтангова, где работал артист, его назвали олицетворением благородства и достоинства.

"Звезды советского экрана": Василий Лановой

Народный артист СССР скончался в четверг в возрасте 87 лет. 28 января стало известно, что актера перевели в реанимацию.

2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У актера выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония".

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.