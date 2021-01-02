Василий Лановой и его супруга заразились коронавирусом

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У народного артиста СССР Василия Ланового и его жены, народной артистки РСФСР Ирины Купченко обнаружили COVID-19, передает ТАСС.

Об этом агентству сообщила сама Купченко. Она уточнила, что Лановой будет госпитализирован.

"Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья", – сказала актриса.

Купченко тоже сдала положительный тест на коронавирус, однако не планирует ложиться в больницу. Она пояснила, что сделает КТ в одной из клиник.

Спектакли Театра имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

Ранее актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом. 86-летняя артистка доставлена в Клинический центр имени Соколова. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.