Стала известна причина госпитализации Светланы Светличной

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная проходит медобследование в больнице из-за головных болей. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она пояснила, что находится в Первой градской больнице. Артистка предположила, что боли связаны с ударом по голове: во время съемок у нее дома ей на голову упал софит.

"Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать", – сказала Светличная.

Ранее СМИ сообщали, что артистку госпитализировали в одну из столичных больниц с осложнением здоровья. По их данным, Светличная пожаловалась на боли в области головы и общую слабость.

Накануне стало известно о госпитализации Александра Ширвиндта с коронавирусом.

Также сообщалось, что из-за заражения коронавирусом в больнице оказалась российская артистка Елена Ксенофонтова. Она сообщала, что проходила домашний курс лечения с начала ноября, однако ее состояние ухудшилось. По ее словам, у нее диагностированы пневмония и поражение легких на 30%.