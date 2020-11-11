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Продюсер Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, я в больнице с коронавирусом, все под контролем", – сказал Дробыш, уточнив, что чувствует себя нормально.

В конце октября стало известно, что у певицы Земфиры выявили коронавирус. Сообщалось, что она проходит лечение дома. Актриса Рената Литвинова рассказывала, что певица чувствует себя хорошо.

В том же месяце коронавирус был обнаружен у актера Гоши Куценко. Он рассказал, что лечился от инфекции в течение двух недель. Актер призвал еще раз всех соблюдать масочный режим.

