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Москва 24

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Общество

12:27

Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Актриса Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры. По ее словам, певица чувствует себя хорошо.

"Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо", – написала актриса на своей официальной странице в Facebook.

Ранее появилась информация, что тест на коронавирус, сделанный Земфирой, показал положительный результат. Сообщалось, что исполнительница проходит лечение дома.

Накануне актер Гоша Куценко сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции. На прошлой неделе он заявил, что из-за болезни переносится спектакль Love Letters, ранее запланированный на 21 и 22 октября. Актер сообщил, что он состоится 8 декабря.

Также стало известно, что коронавирус выявили у солиста российской музыкальной группы "Би-2" Левы. Представитель коллектива сообщил, что болезнь у музыканта протекает в легкой форме.

Земфира заболела коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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