Актер Гоша Куценко вылечился от коронавируса

Фото: instagram.com/goshakutsenko

Актер Гоша Куценко вылечился от коронавирусной инфекции, передает RT.

"Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить", – написал актер, призвав еще раз всех соблюдать масочный режим.

На прошлой неделе агент Куценко сообщил, что он госпитализирован с коронавирусом. Сам актер заявил, что из-за болезни переносится спектакль Love Letters, ранее запланированный на 21 и 22 октября. Актер сообщил, что он состоится 8 декабря.

Также стало известно, что коронавирус выявили у солиста российской музыкальной группы "Би-2" Левы. Представитель коллектива сообщил, что болезнь у музыканта протекает в легкой форме.

