Мэр Владивостока заболел коронавирусом

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Мэр Владивостока Олег Гуменюк заболел коронавирусом, сообщает РИА Новости.
В мэрии сообщили, что пока глава города находится на лечении, его обязанности исполняет первый замглавы города Наталья Соколова.
Ранее коронавирус обнаружили у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева. Он замещал губернатора Игоря Кобзева, у которого также выявили инфекцию.
29 октября после тяжелой 35-дневной борьбы с коронавирусом умер мэр Уфы Ульфат Мустафин. Ему было 62 года.
ВОЗ заявила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками