Мэр Владивостока заболел коронавирусом

Фото: РИА Новости/Татьяна Меель

Мэр Владивостока Олег Гуменюк заболел коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В мэрии сообщили, что пока глава города находится на лечении, его обязанности исполняет первый замглавы города Наталья Соколова.

Ранее коронавирус обнаружили у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева. Он замещал губернатора Игоря Кобзева, у которого также выявили инфекцию.

29 октября после тяжелой 35-дневной борьбы с коронавирусом умер мэр Уфы Ульфат Мустафин. Ему было 62 года.

