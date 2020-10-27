Глава Иркутской области Кобзев госпитализирован после заражения COVID-19

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Заразившийся COVID-19 губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был госпитализирован.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Госпитализацию подтверждаем", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там отметили, что состояние губернатора остается стабильным. При этом Кобзеву требуется постоянное наблюдение медиков.

Накануне глава Иркутской области Игорь Кобзев получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Губернатор ушел на самоизоляцию. Сообщалось также, что он продолжит работать в дистанционном режиме.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сдал положительный тест на COVID-19. Уточнялось, что депутат перешел на режим самоизоляции и работает дистанционно.