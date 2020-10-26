Губернатор Иркутской области заразился COVID-19

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Глава Иркутской области Игорь Кобзев получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточняется, Кобзев чувствует себя хорошо.

"[Губернатор] работает на самоизоляции, чувствует себя хорошо", – сказал собеседник агентства.

Ранее решение уйти на самоизоляцию принял министр здравоохранения Михаил Мурашко. У одного из членов его семьи – положительный тест на коронавирус. Кроме того, коронавирус подтвердился у главы администрации Петрозаводска Ирины Мирошник.