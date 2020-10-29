Мэр Уфы умер от осложнений после заражения коронавирусом

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от осложнений после заражения коронавирусом. Ему было 62 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.

"Сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19", – отметили в пресс-службе.

Ульфат Мустафин возглавлял администрацию города с октября 2018 года.

Ранее коронавирус обнаружили у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева. Он замещал губернатора Игоря Кобзева, у которого также выявили инфекцию.