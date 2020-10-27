И. о. главы Иркутской области Зайцев заразился коронавирусом

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Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного кабмина.

Отмечается, что стали известны результаты тесты на COVID-19, который сдал Зайцев. Исследование показало положительный результат.

Ранее коронавирусом заболел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чьи обязанности временно исполнял Зайцев. Он был госпитализирован в связи с осложнениями, вызванными COVID-19.

До этого коронавирусную инфекцию обнаружили у мэр Ижевска Олега Бекметьева. Он сообщал, что лечится и чувствует себя удовлетворительно.