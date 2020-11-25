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Москва 24

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Общество

09:05

Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

общество культура

Фото: Москва 24

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Московского театра сатиры Мамеда Агаева.

"Он в больнице", – сказал Агаев, добавив, что болезнь у Ширвиндта протекает в легкой форме.

Также он сообщил, что коронавирусом заболела супруга художественного руководителя Московского театра сатиры.

Ранее из-за заражения коронавирусом в больнице оказалась российская артистка Елена Ксенофонтова. Она сообщала, что проходила домашний курс лечения с начала ноября, однако ее состояние ухудшилось. По ее словам, у нее диагностированы пневмония и поражение легких на 30%.

Коронавирусом заразилась и заслуженная артистка и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. COVID-19 также выявляли у шоумена Сергея Светлакова, его госпитализировали с температурой и небольшим поражением легких.

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