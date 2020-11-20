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Общество

13:57

Елена Ксенофонтова госпитализирована с COVID-19

общество

Фото: vk.com/id275644352

Российская артистка Елена Ксенофонтова сообщила, что оказалась в больнице с коронавирусом. По ее словам, она проходила лечение дома с начала ноября, однако состояние ее здоровья ухудшилось. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам Ксенофонтовой, на сегодняшний день ее легкие поражены на 30% и диагностирована пневмония. Температура тела до сих пор продолжает держаться на уровне 38 градусов.

Ранее у шоумена Сергея Светлакова подтвердился коронавирус. Артиста госпитализировали.

До этого коронавирусом заразился Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что при температуре 37,5 чувствует себя хорошо. Также украинский лидер пообещал продолжить работать в изоляции.

Кроме того, положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил игрок футбольного клуба "Краснодар" Тонни Вильена. Заболевание у спортсмена протекает бессимптомно.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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