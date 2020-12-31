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Художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского перевели в реанимацию, рассказали ТАСС в справочной службе медучреждения, куда был госпитализирован режиссер.

"Он находится в реанимации, вся информация через родственников", – сказал собеседник агентства.

Ранее 71-летний Грачевский сообщил о своей госпитализации. До этого он проходил терапию в домашних условиях.

А ранее актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге. 86-летняя артистка доставлена в Клинический центр имени Соколова.