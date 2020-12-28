Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом в Городскую клиническую больницу № 52, сообщает РИА Новости.

"Я в больнице № 52. Новый год проведу здесь, лечусь", – сказал Грачевский.

На прошлой неделе сообщалось, что Грачевский заразился коронавирусом и лечится дома.

Ранее актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге. Артистка доставлена в Клинический центр имени Соколова.

При этом состояние 86-летней Фрейндлих не уточняется.