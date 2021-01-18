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Народный артист СССР Василий Лановой останется в больнице минимум до середины недели, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Государственного академического театра имени Вахтаногова Кирилла Крока.

"Нет, он пока еще остается в больнице до середины недели", – заявил Крок.

В начале января стало известно, что тест на коронавирус Василия Ланового и его супруги, народной артистки РСФСР Ирины Купченко показал положительный результат. Актер был госпитализирован.

Позже Купченко рассказала, что у ее мужа обнаружили поражение 5% легких, которое развилось на фоне пневмонии.