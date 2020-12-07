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Общество

21:12

Рената Литвинова заразилась коронавирусом

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова сообщила, что заразилась коронавирусом.

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой, я тут же заболела COVID-19 и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", – написала Литвинова на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что российской фигуристке Елизавете Туктамышевой придется пропустить пятый этап Кубка России в Москве из-за коронавирусной инфекции. Положительный тест на COVID-19 также сдал фигурист Дмитрий Алиев.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 65,8 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,523 миллиона человек скончались. В России зафиксировали 2 488 912 случаев COVID-19, вылечились 1 956 588 человек, скончались 43 597.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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