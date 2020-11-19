Коронавирус выявили у президента Федерации велоспорта РФ Екимова

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Президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов рассказал, что сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Почувствовал симптомы, решил сдать тест и после того, как получил положительный результат, конечно же, ушел на самоизоляцию", – заявил чиновник.

По словам Екимова, болезнь у него протекает в легкой форме. Он продолжает работу в удаленном режиме для подготовки к предстоящей профессиональной конференции.

Ранее сообщалось, что тесты восьми игроков юношеской сборной России по футболу 2005 года рождения показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Кроме того, инфекцию выявили у нескольких членов тренерского штаба.

